Element Development представил апарт-отель на Петровском острове

Компания Element Development вывела на рынок элитный апарт-отель на Петровском острове. Номерной фонд будущего объекта — 900 номеров, ввод запланирован на начало 2027 года. Примерная стоимость строительства оценивается в 13,2 млрд рублей.

В состав комплекса войдут примерно 900 номеров и около 400 машиномест в паркинге. «Это будет мультиформатный комплекс под названием «17/33 Петровский остров» с полным набором гостиничных услуг, где из восьми секций семь – это псевдожилье, и одна секция отводится под сервисные апартаменты», — рассказал журналистам соучредитель компании Element Development Виталий Коробов. Архитектором проекта выступил Сергей Орешкин.

Управлять будущим объектом будет московская ГК Moss. «Здесь у нас будет необычный для Петербурга формат: мы не будем продавать коммерческую недвижимость, а отдадим ее в управление московскому партнеру», — рассказал совладелец компании.

Накануне вечером, 14 сентября, компания устроила громкую презентацию проекта, на которой собралось 900 гостей. На концерте в честь запуска проекта выступили звезды российской эстрады, в том числе «Иванушки Интернешнл» и Филипп Киркоров. А господин Коробов сообщил со сцены, что по предварительной записи на юниты будущего объекта уже собрано две тысячи заявок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок размером 2,2 га находится на Ремесленной, 17, пятно под застройку с готовой документацией девелопер купил у «Группы ЛСР». Рядом с участком уже построен апарт-отель Royal Park и возводится ЖК Neva Residence «Группы ЛСР».

Александра Тен

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