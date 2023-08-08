Element Development купил у ЛСР проект апарт-комплекса на Петровском острове

Element Development приобрела у ЛСР 2,2 га на Ремесленной улице, 17 под апарт-комплекс. Об этом «Ъ-СПб» сообщили представители сторон. В течение трех с половиной лет на площадке на Петровском острове будет построен комплекс премиального-класса общей площадью 90 тыс. кв. м.

Сумма сделки составили около 6 млрд рублей, инвестиции в застройку – 18 млрд рублей. Часть площадей будет отведена под сервисные апартаменты, а другая предназначена для постоянного проживания, пояснил основатель компании Element Development Виталий Коробов. Свободных участков под застройку на Петровском острове почти не осталось, уточнил он.

Сейчас Element Development строит апарт-комплекс в Сестрорецке и два жилых комплекса в Московском районе Санкт-Петербурга. Также в его портфель входит площадка в Басманном районе Москвы и проект реновации усадьбы графа Шуваловых Санкт-Петербурге, который предполагает возведение рекреационных апартаментов.

В рамках стратегии по оптимизации портфеля ЛСР уже избавилась от ряда участков. Этим летом девелопер продал две площадки на Васильевском острове. Холдинг Legenda Василия Селиванова приобрел у него 10,2 га возле пространства «Севкабель», а «Строительный трест» — 4 га рядом с Галерной гаванью.

Константин Куркин

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