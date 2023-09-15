Замглавы инспекции Госстройнадзора из Оренбуржья заподозрили в коррупции

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области. Он подозревается в получении взятки (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

«В июле 2022 года обвиняемый получил от родственника индивидуального предпринимателя через посредников взятку в виде денежных средств в размере 500 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Деньги передавались «за выдачу предпринимателю заключения о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», установило следствие. Следствие устанавливает обстоятельства преступления.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области следователи потребовали арестовать бывшего главу Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) региона Владимира Захарина. Чиновнику инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это уже второе уголовное дело против Владимира Захарина. В мае прошлого года главу ГИСН и его подчиненных заподозрили в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Культура» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). С этим же делом была формально связана отставка прежнего министра строительства области Николая Плаксина.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Владимир Захарин задержан повторно».

Георгий Портнов