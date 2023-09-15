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Саратовские следователи начали проверку после избиения ребенка мужчиной матери

Сотрудники СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту травмирования ребенка в Ленинском районе Саратова, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 14 сентября в квартире на ул. Лебедева-Кумача во время ссоры 44-летней женщины с сожителем последний случайно ударил трехлетнего мальчика по голове. Сына горожанки госпитализировали.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Юридическую оценку дадут и работе органов системы профилактики.

Дарья Васенина

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