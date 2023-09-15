Шойгу: для ВМФ разрабатывают проекты подводных беспилотников

В разработке у Военно-морского флота России находятся проекты атомных подлодок и подводных беспилотников. Об этом на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов»,— сказал господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра обороны, модернизация ВМФ необходима для защиты интересов страны. Она, как добавил господин Шойгу, проходит «последовательно». Также министр анонсировал поступление до конца 2023 года в ВМФ 12 новых кораблей.

Перед совещанием в штабе ТОФ, на котором Сергей Шойгу обсудил работу ВПК на Дальнем Востоке, министр посетил военные заводы «Звезда» в Большом Камне и «Прогресс» в Арсеньеве. Там он проверил выполнение госзаказа по обороне.

11 сентября судостроительный завод «Звезда» посетили президент Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Там прошла церемония присвоения имен двум арктическим танкерам: «Валентин Пикуль» и «Алексей Косыгин». Это, как описал их Владимир Путин, «современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники» морские суда.

Петр Бузлаев