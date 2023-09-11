Путин в Приморье поучаствовал в церемонии присвоения имен арктическим танкерам

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Приморский край вместе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным посетил судостроительный завод «Звезда», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Предприятие находится в городе Большой Камень, расположенном в 30 км от Владивостока.

По информации «РИА Новости», на заводе «Звезда» состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса. Один из них получит имя «Валентин Пикуль» в честь российского писателя, а второй будет назван «Алексей Косыгин» в честь бывшего председателя Совета министров СССР.

«Уверен, новые суда будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своем классе в мире. Они способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды, перевозить большие объемы нефти и газа»,— сообщил Владимир Путин (цитата по Telegram-каналу Кремля).

С рабочей поездкой в Приморский край глава государства прибыл сегодня, 11 сентября. Программа работы главы государства на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форума будет состоять из двух дней, завтра, 12 сентября, он выступит на пленарном заседании форума.

Сегодня же Владимир Путин, по информации пресс-службы Кремля, ознакомится с интерактивной презентацией достижений Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, готовых к запуску своих производств. Также он проведет совещание по развитию городов Дальневосточного федерального округа и заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. Также на 11 сентября запланирована рабочая встреча Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Александр Кислов