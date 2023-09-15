Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года

До конца 2023 года в военно-морской флот (ВМФ) России поступят 12 кораблей, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Среди них будут как надводные, так и подводные суда, в том числе ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III».

В ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке Сергей Шойгу рассказал, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями. «В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск"»,— добавил министр.

Фрегат «Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350, построенный на судостроительном заводе «Северная верфь», был спущен на воду в мае 2020 года. Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей. «Император Александр III» является седьмым ракетоносцем семейства «Борей-А». Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». «Красноярск» — многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М», вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Сегодня, 15 сентября, глава Минобороны прибыл в Приморский край с рабочим визитом. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Сергей Шойгу также проинспектировал строительство плавучего докового комплекса.

Милена Костерева