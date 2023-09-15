СвЖД ввела дополнительную остановку «Ласточкам» серовского направления

Свердловская железная дорога (СвЖД) ввела дополнительную остановку скорого электропоезда «Ласточка» в направлении Екатеринбург — Серов и Екатеринбург — Бокситы. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

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С 22 сентября «Ласточки» начнут останавливаться на станции Дровяное (поселок Красноярка). По данным СвЖД, в расписании поездов произойдут небольшие изменения:

№7071 Екатеринбург — Серов отправление в 17:25 (по графику), прибытие на станцию Дровяное в 22:44, отправление в 22:45, прибытие в Серов в 23:05 (позже на 2 мин.);

№7072 Серов — Екатеринбург отправление в 03:16 (раньше на 2 мин.), Дровяное прибытие/отправление в 03:36 - 03:37, прибытие в Екатеринбург в 09:21 (по графику);

№7075 Екатеринбург — Бокситы отправление в 16:00 (по графику), Дровяное в 21:20 - 21:21, Серов в 21:42 (позже на 2 мин.) - 21:56, прибытие в Бокситы в 23:32 (по графику);

№7076 Бокситы — Екатеринбург отправление в 04:13 (по графику), Серов в 05:49 - 06:00 (раньше на 2 мин.), Дровяное в 06:20 - 06:21, прибытие в Екатеринбург в 11:44 (по графику).

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, до 29 сентября будут курсировать дополнительные поезда по направлению в Краснодарский край, к Черному морю.

Кроме того, до 14 октября курсирует субботний рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский. Поезд №7082 отправляется из Екатеринбурга в 9:41, а прибывает в Каменск-Уральский — в 11:14. Обратный рейс в этот день осуществляется на «Ласточке» №7085 — отправление в 15:47. Также до конца сентября будут ходить дополнительные «Орланы» из Екатеринбурга до станции Михайловский завод.

Полина Хабарова

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