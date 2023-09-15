На участке М-4 «Дон» в Ростовской области изменится схема движения

В Ростовской области на 960-м км трассы М-4 «Дон» рядом с хутором Михайловка с 30 сентября по 30 октября 2023 года будет закрыт проезд под путепроводом в связи с ремонтом участка. Об этом автомобилистов предупредила госкомпания «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор» Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Отмечается, что для транспорта, движущегося со стороны Москвы в направлении Ростова, будет предусмотрен разворот на транспортной развязке на 964-м км автодороги. Въезд и выезд из Гукова, Зверева и хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 964-м км.

Также для автомобилистов, выезжающих из поселка Молодежный в направлении Ростова, предусмотрен разворот на развязке на 944 км М-4 «Дон».

Анастасия Назарова