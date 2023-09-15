Саратовца посадят на 15 лет за интимную переписку с маленькой девочкой

Суд в Саратовской области вынес приговор местному жителю. 35-летнего мужчину признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста ребенка (п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Расследованием занимались сотрудники Ершовского межрайонного отдела.

Суд пришел к выводу, что 18 марта саратовец домогался девочки в интернете. Ребенок рассказала о произошедшем матери, та обратилась к правоохранителям.

Мужчину ранее судили за аналогичное преступление. В 2021 году он вышел на свободу. Саратовец вернется в колонию строгого режима на 15 лет.

Дарья Васенина

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