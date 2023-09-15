В Ярославле УК взыскала с провайдера плату за размещение оборудования в МКД

Арбитражный суд Ярославской области принял решение взыскать с акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в пользу «Управляющей организации многоквартирными домами Ленинского района» 562 502 руб. Решение размещено в Картотеке арбитражных дел.

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Арбитражный суд Ярославской области



Управляющая компания в суде требовала взыскать неосновательное обогащение за пользование общим имуществом многоквартирных домов за ноябрь и декабрь 2022 года и о понуждении телекома к заключению договора об оказании услуг по размещению оборудования.

«Общество разместило в многоквартирных жилых домах Ленинского района г. Ярославля (всего 513 домов) телекоммуникационное оборудование для оказания услуг связи жителям домов. Договоры на размещение оборудования с собственниками указанных домов не заключались»,— приводится в решении суда позиция истца.

Тарифы на размещение оборудования жильцы домов утвердили на общих собраниях. В 2022 году управляющая компания предложила «ЭР-Телеком Холдинг» заключить договор на размещение оборудования, но предложенные условия не устроили связистов. Претензия УК также осталась без удовлетворения, после чего «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района» обратилась в суд.

«Доводы ответчика о необоснованности размера стоимости пользования общим имуществом, установленного общим собранием собственников помещений в МКД и Управляющей организацией судом отклоняются, поскольку в силу пункта 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону»,— говорится в решении суда.

Суд удовлетворил иск управляющей компании в части взыскания необоснованного обогащения и отклонил требование о понуждении к заключению договора. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын