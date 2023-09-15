Нижегородский автопром вышел в плюс по итогам семи месяцев

Индекс промышленного производства автопрома Нижегородской области за семь месяцев 2023 года составил 100,7% к январю-июлю 2022 года, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале. В июле показатель вырос на 48,1% к июлю прошлого года, отметил господин Поляков. Чиновник добавил, что автопром вышел в положительную зону впервые с марта 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Результат обеспечили крупные инвестиционные и импортозамещающие проекты. В частности, рост стал возможен благодаря проектам группы ГАЗ, выпустившего новое поколение автомобилей «Соболь Next», автобуса Citymax 9, а также работе нового литейного завода, подчеркнул заместитель губернатора.

Наибольший рост сложился в производстве автобусов массой до 5 т, двигателей, грузовых и легких коммерческих автомобилей.

В августе господин Поляков анонсировал выход автопрома из минуса в течение месяца. Министр промышленности Максим Черкасов отмечал, что в первом полугодии индекс производства автопрома составил 96% против 60% в начале года, а объем отгрузки прибавил 22%, достигнув 130,5 млрд руб. В целом промышленники и власти не исключают, что нижегородская промышленность по итогам года вырастет до рекордных 2 трлн руб., а ВРП региона выйдет на показатель 6%.

Владимир Зубарев