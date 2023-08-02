Нижегородские власти прогнозируют рост экономики на 6% по итогам года

Индекс физического объема валового регионального продукта Нижегородской области по итогам 2023 года вырастет на 6%: такой прогноз заместитель губернатора Егор Поляков озвучил на встрече с предпринимателями в среду. «Это будет ударный год, не хуже 2021-го, когда рост составил 6%. В этом году будет не меньше», — заявил господин Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чиновник привел статистику, согласно которой промышленное производство в регионе по итогам первого полугодия увеличилось на 7,9%, а основная для Нижегородской области обрабатывающая промышленность выросла на 8%. «Строительство выросло на 17%, сельское хозяйство – на 7%. Доходы населения растут на 4%, средняя заработная плата – на 9% в реальном выражении», — напомнил заместитель губернатора.

Отрицательную динамику, впрочем, продолжает показывать автопром, добавил Егор Поляков. Однако спад в отрасли наблюдается в пределах 4% против 40% годом ранее. «Еще один месяц, и автопром выйдет из минуса», — считает господин Поляков.

Владимир Зубарев