Заводы рисуют планы

По итогам 2023 года нижегородские промышленники рассчитывают выйти на рекордный объем отгрузки продукции 2 трлн руб. В областном минпромторге такую цифру считают реальной, отмечая, что показатель в первом полугодии близок к 900 млрд руб., а ключевой для региона автопром восстанавливается. Однако заводы сильно загружены, им не хватает мощностей для выполнения текущих заказов, а дефицит кадров заставляет переманивать сотрудников друг у друга на более высокие зарплаты. Выходом из положения эксперты и власти называют увеличение производительности труда, но системный подход в этом вопросе используют единицы предприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородским промпредприятиям при растущих заказах не хватает рабочих рук

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородским промпредприятиям при растущих заказах не хватает рабочих рук

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объем отгруженной продукции промышленных предприятий Нижегородской области по итогам 2023 года может достичь 2 трлн руб., полагают в минпромторге и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП). В последние годы показатель демонстрировал рост, в 2022 году отгрузка составила 1,6 трлн руб., а по итогам первого полугодия 2023 года индикатор приблизился к 900 млрд руб., прибавив 15% к январю — июню прошлого года.

«Индекс промышленного производства показывает более высокие темпы, чем в целом по РФ: за шесть месяцев показатель составил 107,9%, по обработке — 108,2%. Практически по всем отраслям наблюдается серьезный двух-трехкратный рост»,— отметил на заседании НАПП замгубернатора Андрей Саносян. Драйвером роста чиновник назвал «беспрецедентный объем господдержки», который региону необходимо сохранить и нарастить распоряжением Минпромторга РФ. Для этого губернатор Глеб Никитин решил усилить поддержку предприятий в 2023 году на 400 млн руб. Половину из них направят на докапитализацию регионального фонда развития промышленности до 1,2 млрд руб. «Конечно, заявок в фонде больше, чем на 200 млн руб., но по мере освоения будем смотреть, как еще поддержать нашу промышленность»,— пообещал господин Саносян.

Министр промышленности Максим Черкасов уточнил, что льготные кредиты ФРП пользуются особой популярностью у заводов, а соглашение с федеральным фондом по совместным программам, подписанное в марте, увеличило займы со 100 млн до 200 млн руб. и на 20% сократило расходы региона. Другим трендом роста промышленности он назвал постепенное восстановление автопрома — одной из ключевых отраслей для региона. По данным министерства, в первом полугодии индекс производства в автопроме составил 96%, объем отгрузки — 130,5 млрд руб., что на 22% выше, чем в первом полугодии 2022 года. В начале 2023 года индекс держался на отметке 60%.

«Конечно, говорить о положительной динамике в автопроме рано. Надеюсь, улучшения мы увидим во второй половине года»,— полагает министр. Рост в автопроме должен обеспечить старт серийного производства грузовика «Валдай Next» и среднетоннажного грузовика «Валдай-8» на автозаводе группы ГАЗ. Максимальную отгрузку продукции обеспечит и оборонный комплекс, который из-за увеличения оборонзаказа работает в две-три смены.

Рост производства увеличивает потребность в кадрах, а сотрудников что в гражданском, что в оборонном секторе не хватает. Только в ОПК требуется 7,8 тыс. человек, кадровый дефицит оценивается в 4,7% от среднесписочной численности трудящихся. Общее число вакансий в промышленности составило 79 тыс. Трудовой ресурс в регионе исчерпан, кадровый голод заставляет предприятия переманивать сотрудников друг у друга на более высокие зарплаты. «Из-за этого происходит искусственное накручивание роста расходов предприятий»,— констатировал Андрей Саносян. Максим Черкасов добавил, что большинство заводов не вытягивают возросшие объемы заказов: «Сегодня важны не перспективы заказов, а справятся ли предприятия с возможностями, которые дает им страна».

Единственным выходом из положения в этих условиях власти и промышленники называют увеличение производительности труда на предприятиях. Областной минпромторг предложил правительству РФ создать межведомственный центр производительности ОПК. Одной из его основных задач станет создание новых производственных систем как основы высокой эффективности предприятий ОПК. Нижегородская область может стать пилотным регионом в этом направлении, отметил министр Черкасов.

Выходец из промышленности, спикер областного заксобрания Евгений Люлин считает, что подобный подход используют лишь несколько региональных предприятий. «У нас не будет увеличения кадров, вы прекрасно знаете и демографические прогнозы, и перспективы промышленности. Поэтому дефицит кадров будет только нарастать. Сегодня на многих предприятиях есть лишь элементы системы повышения производительности труда, а должна быть система», — заявил господин Люлин. Председатель совета НАПП Валерий Цыбанев cчитает, что правительству необходимо вновь увеличить объем регионального ФРП. «Если мы эту цифру 2 трлн руб. по отгрузке осилим, то не 1,2 млрд руб. должны быть в фонде развития промышленности, а 2 млрд руб. Мы два даем, вы тоже два дайте», — подытожил господин Цыбанев.

Роман Рыскаль