Следователи проверят интернат в Брюховецкой, где избили подростка

Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) администрации спецучреждения, где сверстники избили 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. В результате мальчик лишился селезенки.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании меры пресечения фигуранту — 16-летнему воспитаннику интерната.

«С подозреваемым работают следователи, назначено проведение судебной медицинской экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему»,— отметили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

12 сентября 2023 года 15-летнего подростка избили сверстники на территории местной закрытой спецшколы из-за конфет. Адвокаты ребенка Павел и Артем Бакатовы сообщили, что мальчик провел ночь в медицинском отделении спецшколы, после чего его экстренно доставили в реанимацию. У него обнаружили внутреннее кровотечение и провели операцию по удалению селезенки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах по уголовному делу.

Татьяна Ручкина

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