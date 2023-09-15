Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка в кубанской спецшколе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах по уголовному делу об избиении 15-летнего подростка в спецшколе в станице Переясловской Брюховецкого района. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

12 сентября 2023 года 15-летнего подростка избили сверстники на территории местной закрытой спецшколы из-за конфет. Мальчик является сыном участника спецоперации. Как сообщили «Ъ-Кубань» адвокаты ребенка Павел и Артем Бакатовы, мальчик провел ночь в медицинском отделении спецшколы, после чего его экстренно доставили в реанимацию. У него обнаружили внутреннее кровотечение и провели операцию по удалению селезенки.

В интернат подросток попал по решению суда за угон автомобиля. Однако адвокаты утверждают, что приговор был исполнен еще до вступления документа в законную силу.

В СУ СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (ч.1 ст. 111 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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