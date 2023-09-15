В школе Самары обрушился потолок

Региональное следствие проведет проверку по факту обрушения потолка в одной из самарских школ. Соответствующее поручение председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителю областного СУ СК РФ Марату Галиханову. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Самары обрушился потолок. Пострадавших в результате происшествия нет»,— говорится в сообщении.

Также Марату Галиханову предстоит доложить в СК РФ об обстоятельствах происшествия. Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле.

Георгий Портнов