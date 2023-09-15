Липчанин ответит в суде за избиение троих полицейских

Управление Следственного комитета России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о применении насилия в отношении троих полицейских (ч. 2 ст. 318 УК РФ, до десяти лет колонии) в отношении 38-летнего жителя региона. Об этом сообщили в ведомстве. Фигурант признал вину в содеянном частично. Имя обвиняемого не раскрывается.

В основу уголовного дела легли события ночи 3 июня 2023 года, которые произошли на улице Мира в Липецке. По версии следствия, нетрезвый мужчина находился на проезжей части и нецензурно выражался. За это его задержали сотрудники полиции. Когда они составляли административный протокол о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, до 15 суток ареста), липчанин сломал письменный стол в отделе полиции, ударив по нему кулаком.

Сотрудники УМВД потребовали, чтобы он прекратил противоправные действия, но в ответ обвиняемый толкнул одного из них в грудную клетку и ударил ногой по голове и туловищу двух других. Один их полицейских получил черепно-мозговую травму, которая считается легким вредом здоровью.

Ранее в Воронеже отправили на принудительное лечение бизнесмена, стрелявшего по полицейским из фейерверка.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте