Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» осматривают авиатехники

Самолет «Уральских авиалиний» А320, севший в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, решено поднять на специальные опоры, сообщил «Ъ-Сибирь» глава района Олег Конюк. Сегодня авиатехники приступили к осмотру воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам главы района, авиакомпания сообщила о намерении выплатить фермеру – владельцу пшеничного поля компенсацию за ущерб, нанесенный бортом во время посадки. Сам предприниматель не намерен обращаться в суд за взысканием.

Самолет «Уральских авиалиний» А320 совершил аварийную посадку 12 сентября. На борту находилось 170 человек, лайнер выполнял рейс Сочи—Омск. Экипаж планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге самолет посадили на грунт в поле в 180 км от Новосибирска. Причиной называют отказ гидравлики. Пострадали пять человек, у них незначительные травмы. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Лолита Белова