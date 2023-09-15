Fly Dubai увеличит число рейсов из Уфы в Дубай

Авиакомпания Fly Dubai увеличит количество перелетов из Уфы в Дубай до четырех в неделю с 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.

Рейсы будут выполнять воздушные суда Boeing 738 по понедельникам, вторникам, средам и субботам. В настоящее время перелеты выполняются три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Главным хабом лоукостера Fly Dubai является международный аэропорт Дубая. Авиакомпания эксплуатирует 62 воздушных судна (Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9). Принадлежит правительству Дубая.

Наталья Балыкова

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