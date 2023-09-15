Часть здания УрФЮИ в центре Екатеринбурге продают за 360 млн рублей

В Екатеринбурге на торгах вновь продают долю в праве собственности в здании Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ, признан банкротом осенью 2019 года) на ул. Карла Либкнехта, д. 1. Согласно материалам торгов, стоимость составляет 360 млн руб., размер доли — 5,9 тыс. кв. м. Общая площадь семиэтажного здания, расположенного на а улице Карла Либкнехта, составляет 11,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам торгов, начальная цена составляла 450 млн руб., но поскольку аукцион идет на понижение, то 15 сентября цена зафиксирована на уровне 360 млн руб. Минимальная цена доли составит 180 млн руб. Торги закончатся 20 октября. Напомним, что ранее объект уже выставляли на продажу, но не смогли продать за 500 млн руб.

УрФЮИ не ведет обучение с 2016 года. В том году Рособрнадзор лишил его государственной аккредитации. По данным ведомства, в деятельности вуза нашли «многочисленные нарушения федерального законодательства».

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