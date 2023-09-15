Глава СК РФ поручил доложить о проверке артели в Хакасии после жалобы населения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту видеообращения жителей Республики Хакасия с жалобой на золотодобывающее предприятие ООО «Артель старателей Хакасия», сообщает региональное СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в социальной сети жители Аскизского района опубликовали видеообращение к главе следственного комитета России, в котором заявили, что «компания нарушает права коренного населения шорцев и уничтожает инфраструктуру населенных пунктов, зеленые насаждения, а также краснокнижных животных и растения».

По словам заявителей, неоднократные обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов. Ход проверки взят на контроль СК РФ.

Ранее в Кемеровской области судом было оштрафовано ООО «Артель старателей «Золотой Полюс» на общую сумму 900 тыс. руб. за загрязнение реки. По данным кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры, артель сбрасывала сточные воды в реку, изменяла русло без соответствующей разрешительной документации, превышала допустимый уровень добычи, размещала в водоохранной зоне дороги и отвалы размываемых грунтов. Кроме того, у нее отсутствовали нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ.

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Александр Киселев