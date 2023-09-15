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Коммерсантъ FM
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Президент Республики Сербской в ноябре посетит Россию

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской (РС) Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября. Об этом сообщил глава представительства республики в РФ Душко Перович.

«После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября-начале декабря»,— рассказал господин Перович «Известиям», не приведя конкретные даты.

О подготовке визита сообщил сам господин Додик, когда в августе встретился в Будапеште с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент РС тогда заявил, что «с удовольствием посетил бы Казань».

В сентябре обострились отношения Милорада Додика с Западом. Глава РС запретил въезд на ее территорию высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту, пригрозив ему арестом и депортацией. Это решение резко осудили США и ЕС.

Подробности — в материале «Ъ» «Высокий представитель нон грата».

Лаура Кеффер

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