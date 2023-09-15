СМИ: Зеленский встретится с Байденом на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщает NBC со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По его словам, 21 сентября господин Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом. По данным AP, лидеры двух стран проведут встречу в Белом доме.

В предыдущий раз господа Байден и Зеленский виделись в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. В августе госсекретарь Энтони Блинкен попросил Конгресс одобрить запрос Джо Байдена о выделении Украине очередного пакета помощи на $24 млрд. В сентябре Пентагон создал группу для контроля за предоставляемой Киеву военной помощью.

О поддержке Вашингтоном Киева — в материале «Ъ» «За подарками — к госсекретарю».

Лаура Кеффер