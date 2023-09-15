Генштаб ВС Норвегии: НАТО нужно новое вооружение

Глава Генштаба ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен считает, что Североатлантическому альянсу не хватает нового вооружения. Он заявил об этом в преддверии ежегодной конференции военного комитета НАТО, запланированной 15–17 сентября в Осло.

«Все продвигается слишком медленно. Все командующие, с которыми я общался, говорят, что нужда в новом вооружении превосходит производство»,— сказал господин Кристофферсен (цитата по ТАСС). С кем он обсуждал эту тему, не уточняется.

По данным Bloomberg, европейская оборонная промышленность в совокупности приносит около €120 млрд дохода в год. После начала военного конфликта России и Украины страны Европы стали пытаться активнее развивать оборонные отрасли, чтобы поддержать Украину и укрепить свою оборонную безопасность. Российские власти неоднократно говорили о риске прямого столкновения РФ и НАТО.

Лаура Кеффер