Зампостпреда РФ при ООН заявил о риске прямого столкновения России и НАТО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление журналиста Такера Карлсона о возможности военного столкновения РФ и США. По мнению дипломата, риск столкновения существует.

«Не нам оценивать вероятность подобного сценария. <...> Мы неоднократно и настойчиво предупреждали, что ситуация довольно опасная и есть повышенный риск прямого столкновения России и НАТО»,— сказал господин Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине не только оружие, но и отправляют туда военных. Также, как считает господин Полянский, нельзя исключать участие Запада в «определенных действиях на Украине».

Около 30 стран выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности на двусторонней основе. По словам президента Владимира Зеленского, Украина рассчитывает на реализацию «израильской модели», то есть на стабильную военно-техническую поддержку союзников без перспективы их вмешательства на случай конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину сажают на гарантин».

Леонид Уварчев