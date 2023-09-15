Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Льготные кредиты доросли до ПСК

Ограничения по стоимости могут появиться в 2024 году

Банк России планирует отдельно собирать информацию о полной стоимости кредитов (ПСК), выдаваемых в рамках льготных программ. В результате могут быть введены ограничения по ПСК для новых категорий кредитов, а по оставшимся займам расчетное значение может автоматически вырасти из-за исключения из общей массы. Впрочем, эксперты отмечают, что результаты этого шага будут видны в следующем году, после возобновления ограничений на ПСК, снятых в середине августа.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России опубликовал проект указания, вводящий дополнительную детализацию расчета полной стоимости кредита. Регулятор намерен собирать информацию о кредитах физлицам, которые сейчас не входят в расчет среднерыночных значений ПСК. В частности, банки должны будут предоставлять информацию об автокредитах, ставку по которым субсидирует автопроизводитель. Отдельно будет учитываться ипотека, выдаваемая по льготным программам, информация об образовательных кредитах, а также прочих кредитах, обеспеченных залогом.

Полную стоимость кредита банки и МФО обязаны раскрывать для информирования заемщиков обо всех затратах на получение и обслуживание заемных средств. Показатель учитывает не только процентную ставку, но и попутные расходы, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. ПСК также позволяет ЦБ ограничивать как размер ставки по отдельным видам потребкредитов, так и стоимость дополнительных услуг.

В этом году вводились ужесточения требований к кредитным продуктам. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, летом в закон о потребительском кредите были внесены изменения, которые в целом ведут к росту ПСК: «По-новому показатель будет рассчитываться с 21 января 2024 года, и, как ожидается, наиболее болезненными изменения станут для автокредитов».

Новые требования ЦБ могут вступить в силу до конца года, однако участники рынка подчеркивают, что решением регулятора до 31 декабря для новых ссуд отменено ограничение ПСК (см. “Ъ” от 17 августа). В частности, это касается всех категорий банковских потребительских кредитов, для МФО по займам, обеспеченным ипотекой, а также по POS-кредитам.

Впрочем, снятие ограничений не означает, что ставки по кредитам остались ничем не ограничены. Как поясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, выдачи потребительских кредитов затормозят из-за ужесточений в части надбавок к риск-весам кредитов и в части макропруденциальных лимитов, а также вследствие сокращения платежеспособного спроса.

В следующем году новый документ, по мнению экспертов, внесет свою лепту в повышение расчетных значений ПСК. Управляющий директор НКР Михаил Доронкин отмечает, что, согласно новой системе учета, может быть скорректирован существующий расчет ПСК путем выделения подкатегорий.

Но если в случае образовательных кредитов это не сыграет большой роли ввиду их незначительной доли в портфелях банков, то в случае ипотеки и автокредитов, где из расчета ПСК могут быть исключены субсидируемые кредиты, ставки по которым могут занижать их реальную стоимость в рамках собственных программ банков, это может оказать влияние, считает он. По данным ЦБ, на 1 августа ипотечный портфель банков составлял 15,9 трлн руб. (почти 52% от совокупного портфеля). При этом доля выдаваемых льготных кредитов, по данным АО «Дом.РФ», уже превышает 50% от общего объема ипотечных выдач. На автокредиты приходится около 5% совокупного банковского портфеля.

При этом, как поясняет Юрий Беликов, регулятор хочет следить за ПСК по тем категориям потребительских кредитов, которые не участвуют в расчете среднерыночных значений ПСК, чтобы иметь статистику для принятия решений, если потребуется распространить ограничения и на эти категории. Впрочем, это не означает, что для указанных категорий в кратчайшие сроки будут введены ограничения. Для начала, уточняет господин Беликов, нужно определиться, куда и с каким шагом пойдет ключевая ставка, насколько эффективно таргетируется инфляция и, соответственно, как долго нужно поддерживать высокие рыночные ставки, и уже после этого можно возвращаться к вопросам регулирования ПСК.

Максим Буйлов

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...