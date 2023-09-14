Недостроенные дома в Дальнем Контстантинове передадут другому подрядчику

Администрация Дальнеконстантиновского муниципального округа расторгла контракт с компанией, которая сорвала строительство пяти домов для молодых специалистов. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном министерстве сельского хозяйства. Кроме того, в региональное управление ФАС РФ направлено обращение о включении подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным министерства, подрядчик должен был построить пять домов, но в установленные контрактом сроки к концу 2022 года завершил только один. Строительство еще одного дома находилось в завершающей стадии. Обязательства по строительству трех домов подрядчиком не выполнены.

Администрация вернула средства банковской гарантии в доход местного бюджета. На недостроенных домах проводится строительная экспертиза объемов выполненных работ. После этого будет определен новый подрядчик для завершения строительства.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Дельнеконстантиновском районе было сорвано строительство домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». На строительство пяти домов было выделено 22 млн руб. Из них построен и сдан только один.

Андрей Репин