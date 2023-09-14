«Народный фронт» заявил о срыве строительства жилья в Дальнем Константинове

Нижегородское отделение общественного движения «Народный форт» заявило о срыве строительства домов для молодых специалистов в Дальнеконстантиновском районе.

По данным общественников, пять домов планировалось построить по программе комплексного развития сельских территорий. На эти цели из бюджета было выделено 22 млн руб. Дома должны были сдать в конце 2022 года. На сегодня из пяти домов построен один, на это направлено 5 млн руб. По мнению «Народного фронта», остальные средства «либо повисли в воздухе, либо ушли безнаказанным исполнителям».

Общественная организация запросила у администрации района информацию о причинах задержки строительства и направила в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку исполнения госпрограммы по строительству жилья.

Андрей Репин