Генпрокуратура признала нежелательной деятельность российско-финской торговой палаты

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность российско-финской торговой палаты EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland), имеющей представительство в Санкт-Петербурге. Как уточняется в сообщении надзорного ведомства, после начала боевых действий на Украине организация вместо изначально заявленной цели — развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, наоборот начала продвигать идеи по отказу от экономического сотрудничества с РФ.

По мнению прокуратуры, EastCham Finland совместно с другой финской организацией, «функционирующей под американским руководством», продвигает идею отказа от экономического сотрудничества с Россией, «принуждая» другие компании к прекращению работы на российском рынке.

Экспертная организация EastCham Finland была основана в 2001 году. Она является частью сети Team Finland, оказывающей услуги финским предприятиям на территории других стран.

«Ъ» писал, что в начале сентября Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России британской НПО International Transport Workers Federation. Ранее нежелательной организацией в РФ также был признан фонд «Свободная Бурятия».

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