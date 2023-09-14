Нижегородская компания-разработчик «Трибит» попала под санкции США

США расширили санкционный список в отношении России. В частности, в него попало нижегородское ООО «Трибит», которое разрабатывает программное обеспечение.

В новый список попали около 100 юрлиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом России и ее финансовыми институтами. Среди них АвтоВАЗ, «Автодор», «Москвич», «Соллерс», «Арктик Энерджис», «Криогенмаш».

Как писал «Ъ-Приволжье», под санкциями США находятся нижегородские предприятия «Лазурит» и «Прима», «Кристалл», «Красное Сормово», «Сокол», «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД и Институт прикладной физики Российской академии наук.

Америка также ввела ограничения в отношении депутатов Госдумы от Нижегородской области Артема Кавинова, Андрея Макарова и Юрия Станкевича, сенаторов Совета Федерации от региона Владимира Лебедева и Александра Вайнберга, полпреда президента в ПФО Игоря Комарова и губернатора Глеба Никитина.

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева