Лужский мясокомбинат признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом АО «Лужский мясокомбинат». Предприятие расположено в Ленобласти и занимается выпуском продукции из мяса и мясных пищевых субпродуктов.

Из материалов дела следует, что суммарный размер требований кредиторов к компании составляет порядка 1,9 млрд руб. Конкурсное производство откроют на полгода.

В апреле 2023 года Арбитраж ввел процедуру наблюдения в АО «Лужский мясокомбинат». Компания самостоятельно подала иск из-за долгов по кредитам, налогам и зарплате, общая сумма которых составила более 1,5 млрд руб.

АО «Лужский мясокомбинат» создан в начале 1990-х годов. Ранее он входил в состав крупного агрохолдинга «Парнас-М» Сергея Удачина. В 2008 году его головная структура не сумела выплатить купонный доход по облигационному займу и инициировала собственное банкротство. В 2009 году контроль над входившими в «Парнас-М» Лужским мясокомбинатом и комбикормовым заводом, а также хозяйством «Рассвет» в рамках урегулирования проблемной задолженности получил Россельхозбанк.

В 2014 году мясокомбинат прекратил производственную деятельность и получал доход от сдачи площадей в аренду. В прошлом предприятие выпускало 4,4 тыс. тонн охлажденной говядины, свинины и замороженных субпродуктов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что производитель БАДов потребовал признать банкротом сеть «Аптека со склада».

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