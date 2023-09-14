Производитель БАДов потребовал признать банкротом сеть «Аптека со склада»

Компания «Курортмедсервис», которая производит биологически активные добавки, среди которых «Баю-бай», «Боровая матка» и другие, потребовала признать банкротом ООО «Годовалов». Компания управляет сетью «Аптека со склада», которая насчитывает почти 800 точек в 24 регионах России, и дистрибутором лекарств. Внимание на материалы этого дела в картотеке арбитражного суда обратило издание РБК.

Детали этого дела не раскрываются, однако, по информации РБК, начиная с 2019 года «Курортмедсервис» неоднократно взыскивал компенсацию с ООО «Годовалов» за незаконное использование его товарных знаков. Всего за это время суд постановил взыскать с компании около 12 млн руб.

Иск о банкротстве ООО «Годовалов» также может получить от производителя медицинских изделий «Еврокэп»: в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности юрлиц (Федресурс) находится карточка с «намерением кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве». В 2023 году владелец «Аптеки со склада» стал ответчиком по 143 делам на общую сумму 1,5 млрд руб.

Одним из наиболее крупных кредиторов ООО «Годовалов» стал Сбербанк (183,7 млн руб.). Источник издания РБК сообщает, что «Сбер» ищет покупателя среди крупных аптечных сетей. Стоимость «Аптеки со склада» и ее дистрибутора, по словам собеседника издания, оценивается в 1,5–2 млрд руб. В самом Сбербанке рассказали, что он заинтересован в «поиске вариантов урегулирования задолженности».

В последние годы сделок по продаже аптечных сетей стало меньше. Одна из последних — расширение «Риглы» в Приморском крае. Ритейлер приобрел региональную фармацевтическую сеть «Фарм», которая насчитывает 31 аптеку в Уссурийске.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Ригла" расширяется в Приморье».

Петр Бузлаев