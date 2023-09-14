Дизельное топливо в Свердловской области за два месяца подорожало почти на 5%

В период с 10 июля по 11 сентября 2023 года дизельное топливо в Свердловской области подорожало на 4,9%. Как следует из данных Свердловскстата на 11 сентября, средняя стоимость одного литра топлива составляет 62,4 руб., однако 10 июля стоимость составляла 59,5 руб. за л.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Стоимость бензина марки АИ-92 за этот период повысилась на 3,3% — до 47,8 руб. за л. Бензин АИ-95 подорожал на 3,1%, теперь он стоит 53,2 руб. за л. Бензин АИ-98 стал дороже на 6%, его стоимость составляет 66,3 руб. за л.
Напомним, как ранее объяснил президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов, в России резко выросло потребление дизельного топлива, в том числе из-за того, что на фоне перегруженности железных дорог выросли грузовые автоперевозки.