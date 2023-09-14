Дизельное топливо в Свердловской области за два месяца подорожало почти на 5%

В период с 10 июля по 11 сентября 2023 года дизельное топливо в Свердловской области подорожало на 4,9%. Как следует из данных Свердловскстата на 11 сентября, средняя стоимость одного литра топлива составляет 62,4 руб., однако 10 июля стоимость составляла 59,5 руб. за л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость бензина марки АИ-92 за этот период повысилась на 3,3% — до 47,8 руб. за л. Бензин АИ-95 подорожал на 3,1%, теперь он стоит 53,2 руб. за л. Бензин АИ-98 стал дороже на 6%, его стоимость составляет 66,3 руб. за л.

Напомним, как ранее объяснил президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов, в России резко выросло потребление дизельного топлива, в том числе из-за того, что на фоне перегруженности железных дорог выросли грузовые автоперевозки.

Полина Хабарова

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