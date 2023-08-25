В Свердловской области выросли цены на бензин и дизельное топливо

В Свердловской области за неделю выросли средние потребительские цены на бензин, следует из данных Свердловскстата. Согласно статистическим данным, с 15 по 21 августа бензин АИ-98 вырос в цене на 1,02% и составили 65,05 руб. за литр. АИ-92 подорожал на 0,5%, до 49,26 руб., а АИ-95 — на 0,51%, до 53,10 руб. Дизельное топливо поднялось в цене на 0,98% до 60,62 руб.

Как объяснил изданию Е1 президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов, в России резко выросло потребление дизельного топлива, в том числе из-за того, что на фоне перегруженности железных дорог выросли грузовые автоперевозки.

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