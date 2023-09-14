Бабушка-водитель, возившая Виталия Хоценко по пострадавшей от пожара деревне, награждена «За служение Омской области»

Жительница Омской области 81-летняя Надежда Кучумова, возившая врио губернатора Омской области Виталя Хоценко по местам пожаров в деревне Чистоозерье, награждена знаком отличия «За служение Омской области». За важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию ей присвоено звание почетного жителя области, сообщает правительство региона.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в апреле из-за сильных ландшафтных пожаров пострадали несколько населенных пунктов Омской области: деревня Луговая, где огонь уничтожил 18 строений, и деревня Чистоозерье, где, как сообщало управление МЧС, сгорели 15 строений. В Чистооозерье, по данным пресс-службы облправительства, уцелели два дома. В одном из которых проживает Надежда Кучумова. Она отказалась покидать свой дом. Прибывший в деревню врио губернатора осмотрел места пожаров. По сгоревшим улицам его возила Надежду Кучумова на автомобиле, который собрал ее сын.

«Надежда Архиповна всю жизнь работала дояркой, её трудовой стаж на ферме - почти 47 лет. Не сидит без дела и по сей день: освоила компьютер, ездит в лес по грибы-ягоды, навещает знакомых и близких в соседних селениях. Навещает знакомых и близких в соседних селениях. Вместе с супругом она вырастила троих сыновей, принимает участие в воспитании внуков и правнуков»,– сообщается на сайте правительство области.

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Оксана Павлова