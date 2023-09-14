«Татнефть» планирует в 2023 году переработать на «Танеко» 18 млн тонн нефти

Нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» в Нижнекамске — «Танеко» планирует в 2023 году переработать более 18 млн тонн нефти. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету республики.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
«В текущем году объем переработки нефтесырья на "Танеко" должен превысить 18 млн тонн»,— сказал господин Минниханов.
В 2022 году «Татнефть» получила на «Танеко» 16 млн тонн нефтепродуктов, что на 28,8% больше, чем в 2021 году.
Рустам Минниханов добавил, что инвестиции в «Танеко» превысили 500 млрд руб. Он назвал нефтекомплекс высокотехнологичным предприятием», «одним из знаковых проектов компании «Татнефть»».
Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов является председателем совета директоров «Татнефти».