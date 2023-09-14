В ХМАО отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отменен с 14 сентября. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сказано в документе, особый противопожарный режим отменен в связи с стабилизацией в связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе.

Он был введен с 28 апреля. С 25 мая власти ХМАО запретили посещать лес и въезжать в него на транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства. Запрет был снят с 12 августа. Кроме того, в лесах Белоярского района вводили режим чрезвычайной ситуации.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте