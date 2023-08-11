Жителям ХМАО разрешат посещать лес с 12 августа

Леса Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) разрешат посещать с 12 августа. Как сообщила в своем Telegram-канале губернатор Наталья Комарова, департаменту региональной безопасности дано распоряжение подготовить соответствующие нормативные акты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«При сборе ягод, грибов, охоте и рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности»,— отметила Наталья Комарова.

Напомним, власти ХМАО 25 мая запретили посещать лес и въезжать в него на транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства. Особый противопожарный режим в округе введен с 28 апреля.

Полина Хабарова

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