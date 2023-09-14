Премьера «Барби» в Удмуртии состоится 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, в Удмуртии состоится премьера голливудской комедии «Барби» (12+). Информация о сеансах появилась на сайтах кинотеатров «Империя грез», «Россия» и «Алмаз Синема» в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mattel Films; Warner Bros. Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Напомним, ранее премьера планировалась на 9 сентября, однако позднее фильм из расписаний убрали. Отметим, что в мировом прокате кинолента вышла в июле и стала самым кассовым фильмом 2023 года. В конце августа министерство культуры России выступило против проката «Барби» в стране из-за несоответствия фильма «традиционным духовно-нравственным ценностям».