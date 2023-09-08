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Премьеру фильма «Барби» в Ижевске перенесли на 14 сентября

В Удмуртии премьеру голливудской комедии «Барби» (12+) перенесли с 9 на 14 сентября, а продажу билетов приостановили. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал сотрудник кинотеатра «Алмаз Синема Матрица».

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

«Пока что продажи на "Барби" временно приостановлены, скорее всего они возобновятся с 14 сентября, потому что нигде его не показывают. Почему приостановлены не можем знать, мы не кинопрокатчики»,— прокомментировали в «Алмаз Синема Матрица».


Отметим, что ранее на афишах некоторых кинотеатров в Удмуртии указывали, что премьера фильма «Барби» состоится 9 сентября, однако позднее фильм из расписаний убрали. В мировом прокате кинолента вышла в июле и на сегодняшний день стала самым кассовым фильмом 2023 года. В конце августа министерство культуры России выступило против проката «Барби» в стране из-за несоответствия фильма «традиционным духовно-нравственным ценностям».

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