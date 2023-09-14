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Александр Моор пожаловался на ускорение инфляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что ощутил рост цен на своем благосостоянии. Об этом глава региона рассказал в ходе пресс-конференции об итогах единого дня голосования.

«Цены растут. Мои доходы публичны и известны, они выше, чем средний заработок. Как и все остальные, я чувствую на себе инфляцию»,— сказал господин Моор.

Напомним, рост цен в России с 5 по 11 сентября составил 0,13%, с начала сентября — 0,19%, а с начала года — 3,9%, следует из отчета Росстата. В 2022 году губернатор Александр Моор заработал 17,462 млн руб.

Василий Алексеев

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