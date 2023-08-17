Губернатор Александр Моор в 2022 году заработал более 17,4 млн рублей

Доход губернатора Тюменской области Александра Моора в 2022 году составил 17,462 млн руб. Это следует из сведений о кандидатах в губернаторы региона, которые опубликованы на сайте областного избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным избирательной комиссии, Александр Моор владеет квартирой площадью 72,9 кв. м и снегоходом Yamaha 2008 года выпуска. В 2021 году доход господина Моора составил 16,578 млн. руб., а в 2020 14,5 млн руб.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Доход кандидата от ЛДПР Дениса Садовникова в 2022 году составил 11,904 млн руб., Ивана Левченко (КПРФ) — 6,880 млн руб., а Владимира Пискайкина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 61,597 млн руб.

Полина Хабарова

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