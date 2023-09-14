В Самарской области полиция начала рейды по фальшивомонетчикам

Рейды по выявлению поддельных денежных знаков и ценных бумаг стартовали в Самарской области в четверг, 14 сентября. Силовики также устанавливают факты неправомерного оборота иных платежных средств. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Лицу, обнаружившему у себя поддельную денежную купюру, необходимо сразу же обратиться в полицию, постараться вспомнить и рассказать сотрудникам органов внутренних дел, откуда у него появилась данная банкнота»,— говорится в сообщении. Полиция напоминает, что при обнаружении поддельного денежного знака не следует не пытаться сбыть его. В этом случае «гражданин автоматически становится субъектом преступления (сбытчиком) и будет привлечен к уголовной ответственности по статье 186 УК РФ». Рейды продолжатся в регионе до 24 сентября текущего года включительно.

Ранее полиция провела в Самарской области рейды по выявлению незаконного алкоголя. В итоге было изъято почти 133 тыс. л спиртного.

Георгий Портнов