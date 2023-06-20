В Самарской области полиция изъяла около 133 тыс. литров незаконного алкоголя

Свыше пяти тыс. объектов хранения и реализации слабоалкогольной продукции проверено в Самарской области. Итоги рейдов с 6 по 19 июня текущего года опубликовало региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Изъято порядка 133 тыс. л алкогольной продукции, задержано четыре лица, осуществляющих незаконную реализацию спирта»,— говорится в сообщении.

Также специалисты провели 55 физико-химических экспертиз на предмет опасных для жизни и здоровья веществ в изъятой жидкости. В работе находится 41 экспертиза.

Ранее стало известно о том, что министерство здравоохранения Самарской области проведет проверку по вопросу оказания медицинской помощи 25-летней местной жительнице, которая могла скончаться из-за неверно поставленного диагноза и назначенного лечения. Перед этим в соцсетях появились сообщения о том, что жительница Самары якобы отравилась напитком «Мистер Сидр», впала в кому и была госпитализирована в токсикологический центр 1 июня. По информации пользователей, врачи не нашли у нее признаков отравления и лечили от почечной недостаточности, в итоге она скончалась, а парень, который употреблял с ней спиртосодержащую жидкость, выжил. Этому предшествовало массовое отравление жителей ряда регионов сидром, который производился в Самаре.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Самарский продукт травит Россию».

Георгий Портнов