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Коммерсантъ FM
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Глава ОКР Поздняков: российские спортсмены не будут выступать на Азиатских играх

Председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что российские спортсмены не примут участие в Азиатских играх. Он уточнил, что выступить на соревнованиях россияне не смогут из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК).

Станислав Поздняков

Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«МОК не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Надежды абсолютно нет. Игры начинаются 23 сентября, приглашение не получили ни мы, ни белорусы»,— сообщил господин Поздняков (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что в декабре прошлого года идея разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии выступить на Азиатских играх в нейтральном статусе была поддержана на олимпийском саммите в Лозанне. Однако никаких официальных решений, позволивших бы россиянам участвовать в турнире (в том числе, приглашений на Игры для конкретных федераций и спортсменов), за последующие месяцы принято в итоге не было.

1 сентября в Олимпийском комитете Азии изданию The Indian Express сообщили, что МОК отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм. По данным комитета, участие спортсменов из РФ в состязаниях оказалось невозможным по «техническим причинам».

Азиатские игры-2023 пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Они станут одним из отборочных соревнований на Олимпийские игры в Париже, которые состоятся в 2024 году — с 26 июля по 11 августа.

Александр Кислов

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