МОК не разрешил российским спортсменам участвовать в Азиатских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм, сообщает издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии.

«Никаких российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх, и это решение МОК, а не ОСА. Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года обсуждалась на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам»,— рассказали журналистам в пресс-службе ОСА.

8 июля издание Insidethegames сообщило о допуске спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в рамках Азиатских игр в нейтральном статусе. Однако в Олимпийском комитете России сообщали, что не получали от ОСА приглашений для участия в Играх, также в адрес комитета не поступало никаких документов от МОК по этому вопросу.

Азиатские игры-2023 пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Они станут одним из отборочных соревнований на Олимпийские игры в Париже, которые состоятся в 2024 году — с 26 июля по 11 августа.

Александр Кислов