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Коммерсантъ FM
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Песков подтвердил встречу Лукашенко и Путина в Сочи

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу завтра, 15 сентября, в Сочи. Информацию подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями»,— охарактеризовал предстоящую встречу господин Песков.

Александр Лукашенко уже прибыл в Россию. Ожидается, что на встрече лидеры государств обсудят совместные задачи в импортозамещении и экономике. Также планируется обсудить международную повестку.

Последний раз президенты провели переговоры 23 и 24 июля в Санкт-Петербурге. На очередной «сверке часов» обсудили торгово-экономическое сотрудничество, защиту границ государств, а также тему ЧВК «Вагнер».

Подробнее о прошлом визите Александра Лукашенко — в репортаже «А он, мятежный, просит Жешув».

Александра Горошилова

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