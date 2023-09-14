Дело министра туризма и замглавы минтранса будет рассматриваться в Сибае

Верховный суд Башкирии отказался изменить территориальную подсудность уголовного дела в отношении министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова и первого замглавы регионального минтранса Виктора Жулькова. Дело будет рассматриваться в Сибайском городском суде, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики. Ранее ходатайства о рассмотрении дела в Уфе подавали сторона обвинения и адвокат господина Жулькова.

Рустем Афзалов и Виктор Жульков обвиняются в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства (чч. 1, 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году Виктор Жульков и занимавший в то время должность главы администрации Сибая Рустем Афзалов организовали ремонт улицы Горького в Сибае без проведения торгов. Работы выполнило подконтрольное руководству минтранса Башкирии ООО «Кизилдорстрой». При этом обвиняемые добились выделения средств на ремонт из республиканского бюджета и оплатили его через уфимское ООО «Инфодор-строй», с которым формально заключили муниципальный контракт. Ремонт был выполнен с грубыми нарушениями, устранить которые невозможно без полной замены дорожного полотна.

В 2022 году чиновники по такой же схеме организовали ремонт участка дороги Сибай-Туяляс на сумму 9,3 млн руб. Работы также выполнял «Кизилдорстрой».

Обвиняемые вину не признают.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте