Суд в Петербурге возобновил следствие по делу топ-менеджеров сгоревшей «Невской мануфактуры»

Невский районный суд Санкт-Петербурга возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении руководителей АО «Невская мануфактура» Алексея Михневича и Максима Макеева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Речь идет о пожаре на бывшей фабрике в апреле 2021 года, в результате которого погиб один из спасателей, а двое его коллег получили серьезные ожоги.

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Как сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-СПб», следствие было возобновлено для повторного допроса экспертов. Между тем, адвокаты подзащитных выступили против вызова экспертов.

Обвинение полагает, что Михневич и Макеев, являясь топ-менеджерами АО «Невская мануфактура», зная о наличии нарушений законодательства о пожарной безопасности в помещениях здания на Октябрьской набережной, продолжали сдавать их в аренду, не выполняли предписания сотрудников МЧС. В результате в одном из помещений произошел пожар. Далее последовало постепенное возгорание обстановки всего здания, один из арендаторов получил отправление дымом. Ущерб оценивается в общую сумму более 850 млн рублей.

Для фигурантов просили наказание в виде реального срока на 3,5 года, защита же просила их оправдать либо назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

Отметим, что по закону, суд вправе возобновить судебное следствие в случае если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово.

Напомним, что пожар в историческом здании «Невской мануфактуры», использовавшейся в качестве БЦ, произошел 12 апреля 2021 года. Почти сразу ему присвоили пятый, самый высокий ранг сложности. В результате возгорания здание было почти полностью уничтожено. В ходе его тушения погиб один из пожарных — командир отделения 64-й части Илья Белецкий, еще двое его коллег получили ожоги в 40–60% тела.

«Ъ-СПб» писал, что накануне мировой суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении еще одного фигуранта — Игоря Пеховского, генеральный директора компании ООО «РИФ», которая арендовала помещения в сгоревшем комплексе «Невская мануфактура». Его обвиняли по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ).

Подробнее о пожаре и поиске виновных в нем читайте в материале «Пожар в "Невской мануфактуре" возложили на двоих».

Андрей Кучеров, Андрей Цедрик

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